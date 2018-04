New York, 11 apr. - La Bolivia ha richiesto una riunione straordinaria a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per discutere la situazione in Siria: lo hanno reso noto fonti diplomatiche.

La riunione affronterà "la recente escalation della retorica riguardo alla Siria e la minaccia di azioni unilaterali", un riferimento alle affermazioni dell'Amministrazione statuinitense in merito al possibile uso di missili per colpire il regime di Damasco.