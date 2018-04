Siria, Putin a Netanyahu: basta atti destabilizzanti

Mosca, 11 apr. - Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto al premier israeliano Banjamin Netanyahu di non agire in modo da destabilizzare ulteriormente la situazione in Siria, dopo le incursioni aeree israeliane contro una base militare del regime di Damasco avvenute lunedì.

In un colloquio telefonico Putin ha chiesto a Netanyahu di "astenersi da ogni azione che possa ulteriormente destabilizzare la situazione nel Paese, il che rappresenterebbe una minaccia alla sua sicurezza", si legge in un comunicato diffuso dal Cremlino.