Roma, 11 apr. - "Non concepisco il discorso del passo di lato: in questi giorni sto sentendo dei nomi di persone che gli italiani non hanno votato. Perché chi ha preso zero voti deve governare e chi ha preso 11 milioni di voti no, anzi sembra quasi una colpa e deve fare un passo indietro? Per sbloccare la situazione bisogna parlare di temi". Lo ha detto Luigi Di Maio, leader del M5s, ospite di 'Porta a porta' su Raiuno.