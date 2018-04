New York, 11 apr. - Tutti i partecipanti all'ultima riunione della Federal Reserve, quella di marzo, considerano probabili altri aumenti dei tassi d'interesse, dopo quello deciso proprio il 20-21 marzo. È quanto si legge nei verbali della riunione della banca centrale statunitense, in cui i tassi furono alzati di 25 punti base all'1,5-1,75 per cento.

Inoltre, dai verbali emerge la fiducia sulla ripresa dell'inflazione, verso l'obiettivo del 2 per cento.