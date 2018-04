New Deal per consumatori Ue con ricorsi collettivi ovunque -4

Bruxelles, 11 apr. - L'industria europea ha criticato il pacchetto della Commissione, che secondo Business Europe (l'associazione delle Confindustrie dei paesi Ue) sarebbe "una soluzione in cerca di un problema", visto che "i cittadini dell'Ue già godono della più forte ed efficace protezione dei consumatori al mondo".

In un comunicato congiunto, inoltre, l'associazione delle società quotate in borsa italiana Assonime, l'associazione delle grandi imprese francese Afep, e il Deutsches Aktieninstitut che rappresenta le aziende attive nel mercato dei capitali tedesco, affermato che le nuove proposte rischiano di fomentare "azioni legali abusive" con richieste di compensazioni "senza adeguate salvaguardie procedurali" che potrebbero "danneggiare considerevolmente le imprese, promuovere il 'forum shopping' (ricorsi nei paesi con le giurisdizioni più favorevoli ai consumatori per condizionare le decisioni negli altri Stati membri, ndr) e creare incertezza giuridica" sul mercato.

Le associazioni industriali temono che i criteri per il riconoscimento delle "entità qualificate" a lanciare le azioni collettive non siano abbastanza rigorosi da impedire che si riproduca nell'Ue il modello Usa delle richieste di compensazione come business model degli studi legali, e da escludere ricorsi collettivi abusivi; ma considerano con favore la proposta che gli Stati membri possano valutare frequentemente se le entità qualificate rispettano i criteri stabiliti e il modo in cui è stata affrontata la questione del "third-party funding".