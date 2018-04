New Deal per consumatori Ue con ricorsi collettivi ovunque -3

Bruxelles, 11 apr. - Il New Deal per i consumatori (che dovrà essere approvato dal Consiglio Ue e dall'Europarlamento) prevede anche un rafforzamento della trasparenza nei "mercati digitali". Quando fanno acquisti online, i consumatori dovranno essere chiaramente informati se stanno acquistando da un professionista o da un privato, in modo da sapere se godono di diritti che li proteggono in caso di problemi. Sarà imposta, inoltre, una maggiore trasparenza sui risultati delle ricerche nelle piattaforme online: i consumatori saranno chiaramente informati se il risultato della ricerca è stato sponsorizzato da un venditore. Inoltre, i mercati online dovranno informare i consumatori sui principali parametri che determinano la classificazione dei risultati.

Le proposte della Commissione, infine, aggiorneranno l'attuale direttiva sulle pratiche commerciali sleali, in modo che le autorità nazionali possono valutare e contrastare le pratiche commerciali ingannevoli consistenti nella commercializzazione in vari paesi dell'Ue di prodotti apparentemente identici ma che in realtà presentano una composizione o caratteristiche notevolmente diverse, come nel caso dei prodotti alimentari simili a quelli disponibili in Europa occidentale ma di qualità inferiore che sono venduti da alcune aziende nei paesi dell'Est ("dual food quality"). (Segue)