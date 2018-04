New Deal per consumatori Ue con ricorsi collettivi ovunque -2

Bruxelles, 11 apr. - Allo stesso tempo, la commissaria Jourova ha precisato che i due sistemi di "class action" sono molti diversi per quanto riguarda gli aspetti più controversi del modello americano, ovvero il fatto che ricorrere contro le imprese per chiedere compensazioni, a volte pretestuose ("frivolous") o eccessive, e a volte addirittura per favorire delle imprese concorrenti, sia diventato un vero e proprio "business model" per molti gabinetti di avvocati.

In una nota, la Commissione spiega che il nuovo modello Ue "ha solide garanzie e si differenzia nettamente dalle class action di tipo statunitense. Le azioni rappresentative non potranno essere proposte dagli studi legali, ma solo da soggetti, come le organizzazioni dei consumatori, che non hanno scopo di lucro e soddisfano criteri rigorosi di ammissibilità, sotto il controllato di un'autorità pubblica. Il nuovo sistema garantirà che i consumatori europei possano avvalersi appieno dei loro diritti e ottenere un risarcimento, evitando al contempo il rischio di uso abusivo o indebito".

Un'altra caratteristica importante del sistema europeo sarà la trasparenza delle fonti di finanziamento delle "entità qualificate" incaricate delle class action, e il divieto che sarà loro imposto di accettare finanziamenti da parti terze ("third party funding"), che potrebbe celare, ad esempio, l'azione interessata di aziende concorrenti delle imprese oggetto del ricorso.

Il "New Deal", secondo la Commissione, "garantirà che in tutti gli Stati membri i consumatori abbiano il diritto di chiedere una riparazione individuale (ad esempio, risarcimento o risoluzione del contratto) se sono lesi da pratiche commerciali sleali, ad esempio pratiche commerciali aggressive o ingannevoli".

Oggi, spiega la nota di Bruxelles, "le autorità dell'Ue non dispongono di strumenti efficaci per sanzionare le pratiche che creano situazioni di danno collettivo, che colpiscono un gran numero di consumatori" in tutti il mercato unico. "Attualmente - sottolinea la Commissione - il livello delle sanzioni varia notevolmente da uno Stato membro all'altro e spesso è troppo basso per avere un effetto dissuasivo, in particolare sulle imprese che operano a livello transfrontaliero e su larga scala". Le nuove proposte, se approvate, disporranno che le autorità nazionali di tutela dei consumatori possano imporre "sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in modo coordinato".

Per le violazioni diffuse che colpiscono consumatori in più Stati membri, la sanzione massima applicabile sarà pari al 4% del volume d'affari annuale della società commerciale ("trader") responsabile, in ciascuno Stato membro di appartenenza. Gli Stati membri saranno liberi, comunque, di introdurre sanzioni massime più elevate. (Segue)