Foodora, Furlan: aprire confronto con azienda a tutela lavoratori

Roma, 11 apr. - "La controversa sentenza emessa dal Tribunale di Torino in merito ai lavoratori di Foodora, definiti quali collaboratori autonomi, impone una seria riflessione sulla reale condizione di migliaia di donne e di uomini che, al di là dell`inquadramento giuridico, prestano la loro attività in condizioni precarie dal punto di vista retributivo e di protezione sociale". Lo dichiara la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.

"Diventa non più rinviabile l`avvio di un`intensa stagione di contrattazione anche per questi lavori, per assicurare tutele e compensi adeguati. Noi - aggiunge - siamo già impegnati con la nostra categoria la Felsa Cisl a dare una risposta per queste tipologie di lavoro. Per questo riteniamo necessario intraprendere immediatamente un tavolo di confronto con l`azienda per individuare una soluzione ai problemi che quotidianamente vivono queste persone tra le più deboli e prive di tutele del mercato del lavoro".