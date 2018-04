Governo: Anzaldi (Pd): Comitato? Di Maio nuovo re di supercazzola

Roma, 11 apr. - "Di Maio a Porta a porta supera 'Amici miei': è il nuovo re della supercazzola. Il 'comitato scientifico'? Prende un tecnico di sua fiducia che da anni collabora con M5s, gli fa leggere i programmi elettorali dei partiti, gli fa scegliere cosa gli piace e cosa no, poi sarà sempre lui a stabilire gli 'obiettivi convergenti' per metterli nel nuovo 'contratto con gli italiani' targato M5s. A quel punto Di Maio sceglierà partiti e pezzi di partito nonché deputati e senatori a suo piacimento che dovranno votarlo per far nascere il suo governo. Davvero pensa che siamo tutti 'rincoglioniti', come dice Di Battista? #senzadime". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.