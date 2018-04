Di Maio: mai fiducia a un governo Salvini-Berlusconi-Meloni

Roma, 11 apr. - "Il M5S non voterà mai la fiducia a un governo con Salvini premier che ha la fiducia di Meloni e Berlusconi". Lo ha detto Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 stelle, parlando nel corso della registrazione della puntata odierna di Porta a Porta.

"La presidenza del Consiglio dei ministri al M5S non è in discussione. Il contratto di governo - ha aggiunto - è lo strumento sul quale siamo pronti a discutere. Ma l'idea che noi prendiamo un mister x e dimentichiamo gli 11 milioni di voti non è praticabile".