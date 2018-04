Di Maio: stiamo con gli alleati ma per scongiurare guerra

Roma, 11 apr. - "Per quanto riguarda la questione dei bombardamenti sulla Siria" l'eventuale vicinanza a uno o all'altro degli ipotetici alleati del Movimento 5 stelle non fa differenza: lo ha detto il leader stellato Luigi Di Maio, nel corso della registrazione di Porta a Porta su Rai1. "Renzi, da presidente del Consiglio - ha ricordato Di Maio - si è rifiutato di fornire le basi italiane per il bombardamento sulla Libia e Salvini oggi parla di scongiurare i bombardamenti in Siria".

Di Maio ha sottolineato di tenere ferma la posizione sulla politica estera espressa al Quirinale durante le consultazioni, ma ha aggiunto: "Il nostro compito è anche scongiurare gli alleati in un'ottica di pace, come alleati chiederemo di trovare una soluzione".

Quanto al leader della Lega, Matteo Salvini, che ha bollato come "fake news" le accuse al governo siriano per il presunto bombardamento chimico su Douma, Di Maio ha commentato: "Io non mi spingo a conclusioni, chiedo all'Onu e alla stessa Nato di fare un'inchiesta dettagliata: chi dice che sono fake news o è stato in Siria o sta speculando".

Di Maio si è detto "sicuro che l'Italia con la sua diplomazia sarà capace di intervenire anche per cercare di fermare gli attacchi e lavorare per soluzioni alternative".