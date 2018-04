Siria, Amendola: Italia a fianco alleati, condanna armi chimiche

Roma, 11 apr. - "A chi, come Matteo Salvini, chiede strumentalmente una presa di posizione contro interventi militari dell'Occidente in Siria, ricordiamo che l`Italia ha sempre condannato nella maniera più ferma qualsiasi utilizzo di armi chimiche: il loro uso costituisce un crimine di guerra e una gravissima violazione del diritto internazionale": lo ha dichiarato il sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Vincenzo Amendola.

"Posto questo, il Governo italiano è a fianco dei tradizionali alleati del nostro Paese: Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Se Salvini la pensa diversamente, lo dica con chiarezza. Da parte italiana, si reitera con forza la necessità che i fatti vengano verificati da una inchiesta tempestiva e indipendente e pesa il veto russo, in Cds Onu, sull`apertura dell`inchiesta. In ogni caso, il meccanismo congiunto dell`OPAC-ONU ha già accertato in passato, in diverse circostanze, la responsabilità del regime di Assad nell`uso di armi chimiche contro la popolazione civile siriana", ha concluso il Sottosegretario.