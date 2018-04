Italia-Russia, Ambasciatore Terracciano ricevuto al Cremlino

Roma, 11 apr. - L`Ambasciatore d`Italia nella Federazione Russa, Pasquale Terracciano, è stato oggi ricevuto al Cremlino per la cerimonia di presentazione delle lettere credenziali al Presidente Vladimir Putin: è quanto si legge in un comunicato diffuso dalla stessa Ambasciata.

La cerimonia, a poco meno di due mesi dall`arrivo di Terracciano nella Capitale russa, si è svolta in forma solenne al Gran Palazzo del Cremlino. Alla fase protocollare è seguito un colloquio bilaterale dai toni aperti e calorosi nel corso del quale il presidente Putin ha manifestato a Terracciano i sentimenti di profonda amicizia della Federazione Russa nei confronti dell`Italia.

Terracciano ha ringraziato il presidente Putin e gli ha trasmesso i saluti del presidente Mattarella. L`Ambasciatore ha quindi fatto stato delle eccellenti relazioni bilaterali, seppure in un contesto reso più complesso dall`attuale difficile situazione internazionale.

In particolare Terracciano ha voluto precisare come il rapporto con la Russia sia per l`Italia sempre ed in ogni caso speciale, fondamentale e imprescindibile. Tale legame trae alimento dalla reciproca, sincera vicinanza e amicizia tra i Popoli italiano e russo e da una comunione di interessi che è possibile riscontrare in ogni contesto: dalla sfera economico-commerciale al settore degli scambi culturali alla collaborazione in ambito politico.