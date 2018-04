Roma, 11 apr. - "Mark Zuckerberg si presenti in commissione giustizia del Parlamento europeo e spieghi in che modo sono stati utilizzati i dati dei cittadini europei e quali strumenti metterà in campo per evitare altri scandali legati alla privacy. Questa volta non basteranno le scuse". A scriverlo su Twitter è Roberto Gualtieri, presidente della commissione economica dell'Europarlamento, che annuncia la decisione presa oggi dal gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo.