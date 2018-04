Di Maio: domani parte comitato analisi programmi elettorali

Roma, 11 apr. - "Ho deciso di nominare un comitato scientifico di analisi dei programmi elettorali, presieduto dal professor Giacinto Della Cananea, di Tor Vergata". Lo ha annunciato il leader M5S Luigi Di Maio, ospite di Porta a Porta su Raiuno.

Obiettivo dell'iniziativa, ha spiegato, è la valutazione delle possibili convergenze programmatiche "per preparare le basi per il contratto di programma che ho proposto alla Lega e al Pd, forze che non considero equivalenti. Hanno una storia diversa e dinamiche politiche differenti".