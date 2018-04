Quirinale ufficializza delegazioni per consultazioni di domani

Roma, 11 apr. - L'Ufficio Stampa del Quirinale comunica la composizione delle delegazioni che domani incontreranno il Presidente della Repubblica in occasione delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo:

10 Sen. Avv. Juliane UNTERBERGER, Presidente del Gruppo Parlamentare per le Autonomie (SVP-PATT,UV) del Senato della Repubblica, accompagnata dal Dott. Philipp ACHAMMER, Presidente del Partito SVP (Südtiroler Volkspartei) e dal Sen. Dott. Albert LANIÉCE, Vice Presidente (UV - Union Valdôtain).

10.30 Sen. Dott. Riccardo NENCINI, Vice Presidente del Gruppo Misto e Coordinatore della componente "PSI-MAIE-USEI" del Senato della Repubblica e Sen. Prof.ssa Emma BONINO, Coordinatore della componente "Più Europa con Emma Bonino" del Senato della Repubblica.

11.00 On. Manfred SCHULLIAN, Vice Presidente del Gruppo Misto e Coordinatore della componente "Minoranze Linguistiche" della Camera dei Deputati, On. Dott. Maurizio LUPI, Vice Presidente del Gruppo Misto e Coordinatore della componente "Noi con l'Italia" della Camera dei Deputati, On. Beatrice LORENZIN, Vice Presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente "CIVICA POPOLARE AP-PSI-Area Civica" della Camera dei Deputati e On. Dott. Alessandro FUSACCHIA, Vice Presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente "+Europa-Centro Democratico" della Camera dei Deputati.

11.30 On. Federico FORNARO, Presidente del Gruppo Parlamentare "Liberi e Uguali" della Camera dei Deputati e Sen. Dott.ssa Loredana DE PETRIS, esponente della componente "Liberi e Uguali" del Senato della Repubblica, unitamente al Sen. Dott. Pietro GRASSO, Capo della forza politica "Liberi e Uguali".

16.30 Sen. Andrea MARCUCCI e On. Prof. Graziano DELRIO, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare "Partito Democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dall'On. Dott. Maurizio MARTINA e dall'On. Matteo ORFINI, rispettivamente Segretario Reggente e Presidente del "Partito Democratico".

17.30 Sen. Stefano BERTACCO e On. Arch. Fabio RAMPELLI, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare "Fratelli d'Italia" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dall'On. Giorgia MELONI, Capo della forza politica "Fratelli d'Italia". Sen. Avv. Anna Maria BERNINI e On. Avv. Mariastella GELMINI, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare "Forza Italia - Berlusconi Presidente" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dall'On. Dott. Silvio BERLUSCONI, Presidente del Partito "Forza Italia - Berlusconi Presidente". Sen. Gian Marco CENTINAIO e On. Dott. Giancarlo GIORGETTI, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare "Lega - Salvini Premier" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dal Sen. Matteo SALVINI, Segretario Federale del partito "Lega - Salvini Premier".

18.30 Sen. Danilo TONINELLI e On. Dott.ssa Giulia GRILLO, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare "Movimento 5 Stelle" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dall'On. Luigi DI MAIO, Capo della forza politica "Movimento 5 Stelle".