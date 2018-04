Domani vertice dei leader del centrodestra prima del Quirinale

Roma, 11 apr. - A quanto si apprende, si terrà domani un vertice dei leader del centrodestra, dopo pranzo, per decidere la linea da tenere durante il nuovo incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella per il secondo giro di consultazioni per la formazione del governo.

La delegazione del centrodestra, guidata dai tre leader, salirà poi al Colle alle 17.30: ne faranno parte Matteo Salvini e i capigruppo della Lega Gianmarco Centinaio e Giancarlo Giorgetti; Silvio Berlusconi e le due capigruppo Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini; Giorgia Meloni e i capigruppo di FdI Stefano Bertacco e Fabio Rampelli.