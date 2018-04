Facebook, Zuckerberg: nessun trattamento speciale per spot Trump

New York, 11 apr. - Nessun trattamento preferenziale per la campagna elettorale di Donald Trump. Lo ha detto Mark Zuckerberg, rispondendo alla domanda di un deputato democratico, durante l'audizione in commissione Energia e commercio della Camera statunitense.

Il deputato John Sarbanes ha chiesto al fondatore e amministratore delegato di Facebook come mai le pubblicità approvate a favore di Trump siano state circa 90 volte più di quelle a sostegno della campagna elettorale della democratica Hillary Clinton. Sarbanes ha detto che sono stati approvati 5,9 milioni di spot a favore di Trump durante la campagna elettorale, contro le 66.000 pubblicità a sostegno di Clinton. La disparità "solleva alcune domande sul processo di approvazione delle pubblicità". "Abbiamo offerto lo stesso aiuto a ciascuna campagna" ha detto Zuckerberg.

Facebook ha inviato il proprio staff per aiutare entrambe le campagne ad acquistare spazio pubblicitario su Facebook. Zuckerberg ha spiegato che la campagna di Trump non ha ricevuto alcun trattamento speciale: "Applichiamo gli stessi standard a tutte le campagne". Zuckerberg sta affrontando la seconda giornata di audizioni in Congresso per parlare di dati degli utenti e privacy dopo il 'caso Cambridge Analytica', la società che ha ottenuto impropriamente le informazioni di oltre 87 milioni di persone iscritte a Facebook.