Martina: convinto di poter proseguire lavoro nel Pd con umiltà

Roma, 11 apr. - "Ho iniziato un lavoro dopo il 4 marzo e sono convinto di poterlo continuare con tenacia, collegialità, ascolto, umiltà, determinazione e capacità di mettersi in discussione". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, ospite a CartaBianca su RaiTre.

Quanto al rischio di un'assemblea che si trasformi in un'ordalia, "bisogna che tutti si faccia un lavoro per evitare uno scenario di questo tipo. Se troviamo la via questa comunità politica ha ancora molto da dare al Paese perchè la risposta alla sconfitta è l'impegno, non il disimpegno: facciamo tutti un passo avanti".