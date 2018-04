Martina: domani a Mattarella ribadiremo impossibilità governo Pd

Roma, 11 apr. - Domani al Capo dello Stato "noi ribadiremo quanto detto in queste ore, l'impossibilità per il Pd di poter avanzare una proposta di governo. Non siamo indifferenti a quello che sta accadendo o eventualmente accadrà. Ci mettiamo a disposizione del Paese su alcuni punti essenziali: nuovo europeismo italiano; la questione sociale". Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ospite di CartaBianca su RaiTre.

A suo giudizio "dobbiamo ripartire dal bisogno, dalle diseguaglianze, dal concetto fondamentale di comunità. Più che fantasticare su redditi di cittadinanza, noi abbiamo fatto un`operazione importante con il reddito di inclusione e dopo le elezioni abbiamo chiesto di raddoppiare le risorse".