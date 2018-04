Martina: dialogo M5s è solo retorica, in pratica accordo con Lega

Roma, 11 apr. - "La retorica del M5s è dialoghiamo. La pratica è stata un'altra: la sistematica costruzione di intese con il centrodestra per occupare tutti gli spazi operativi delle istituzioni. Anche in queste ore una telefonata tra Di Maio e Salvini blinda anche la presidenza della commissione Speciale della Camera". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, ospite di CartaBianca.

"Noi non ci siamo tirati fuori, abbiamo partecipato a più riprese a questi confronti, dalle presidenze di Camere e Senato alle commissioni Speciali di Camera e Senato. Ci siamo sempre seduti a discutere con M5s e Lega per trovare uno spazio, non è mai accaduto. La verità è che c'è una retorica, una propaganda, e poi ci sono delle scelte politiche", ha concluso sul punto Martina.