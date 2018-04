Martina: andare 'oltre'? Progetto Pd non fallito

Roma, 11 apr. - "Non accetto il Pd come un progetto fallito, lo dico a quelli che pensano si debba andare 'oltre', liquidare la ragione fondamentale che ha portato tanti di noi, per varie vie, a scommettere su questo progetto". Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ospite di CartaBianca su RaiTre.

"Abbiamo di fronte un passaggio molto delicato, dopo il risultato negativo del 4 marzo che dobbiamo analizzare. Mi interessa capire come noi stiamo dentro il corpo vivo della società. Vorrei ragionare di questo anche in Assemblea", ha aggiunto Martina.