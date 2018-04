Martina: assemblea Pd elegga segretario, no a conte e divisioni

Roma, 11 apr. - L'Assemblea del Pd del 21 aprile "sarà chiamata a decidere se eleggere un nuovo segretario o se portare il Pd a un nuovo congresso. A noi serve un percorso di ricostruzione e a me sembra che la scelta più opportuna sia eleggere un segretario e ripartire. Oltre a me ci potrebbero essere altre candidature". Lo dice il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ospite di CartaBianca su RaiTre.

I renziani però chiedono primarie al più presto, con reggenza nel frattempo ad Orfini: "Non credo ci siano le condizioni per fare cose in fretta e furia, mentre serve discutere tutti assieme dicome ripartire, con un percorso che abbia i suoi tempi di sviluppo. Non credo che possiamo permetterci conte ravvicinate o divisioni", ribatte Martina, per il quale "dobbiamo ripensare i fondamentali del partito, e per questo l'assemblea dovrebbe arrivare ad una scelta la più ampia possibile. Al Pd non serve un commissario liquidatore o un passacarte. Credo sia largamente prevalente questa idea. Si tratta di lavorare tutti assieme".