Attacco a Siria e caso Skripal, Putin: "Prevalga il buon senso"

Roma, 11 apr. - Il presidente russo Vladimir Putin ha auspicato oggi che "prevalga il buon senso" nelle relazioni internazionali, attualmente "sempre più caotiche" in un contesto di forti tensioni con l'Occidente.

"Lo stato del mondo può solo causare preoccupazione", ha detto Putin in un discorso ai diplomatici stranieri, trasmesso in televisione. "La situazione nel mondo sta diventando sempre più caotica, ma speriamo che prevalga il buon senso e che le relazioni internazionali assumano una direzione costruttiva, che il sistema mondiale diventi più stabile e prevedibile", ha affermato.

Le osservazioni di Putin arrivano in un contesto di tensioni tra l'Est e l'Ovest rafforzato nelle ultime settimane dall'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal in Inghilterra, all'origine di un'ondata di espulsioni incrociate di diplomatici e anche dal presunto attacco chimico in Siria, giudicato dall'Occidente opera del regime di Bashar al Assad, sostenuto da Mosca. Oggi, in un tweet, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che le relazioni tra Stati Uniti e Russia sono "peggiori oggi come non mai, anche durante la Guerra Fredda".