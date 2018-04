Roma, 11 apr. - "Caro Presidente Roberto Fico, in queste ore la possibilità che dimensione e intensità della guerra in Siria aumentino in modo ancor più drammatico è sempre più reale. Per questo ti chiedo, nel rispetto delle tue funzioni, di convocare la Camera perché se ne discuta". Lo chiede, via Twitter, il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, di Liberi e Uguali.