Terremoto, delegazione FdI Camera da commissaria De Micheli

Roma, 11 apr. - "Alla commissaria Paola De Micheli abbiamo rappresentato la necessità di una urgente semplificazione delle procedure di ricostruzione insieme a una serie di iniziative fiscali, economiche e amministrative". E' quanto dichiarano il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Fabio Rampelli, i neo deputati e amministratori locali dei Comuni delle regioni colpite dal sisma Paolo Trancassini, Francesco Acquaroli, Emanuele Prisco, al termine dell'incontro con la commissaria del governo per la ricostruzione, a cui ha partecipato anche il vicesindaco di Rieti Daniele Sinibaldi.

"Le misure che abbiamo esposto e richiesto - riferiscono - sono: rimodulazione ed estensione della zona franca urbana, aumento del finanziamento per la ricostruzione privata a metro quadro, aumento del personale nei Comuni terremotati per far fronte alle esigenze della ricostruzione, posticipazione della restituzione della busta paga pesante attraverso una maggiore rateizzazione, moratoria decennale sul taglio dei servizi essenziali nei Comuni del sisma, proroga per la sospensione del pagamento dei mutui per i privati e per le attività produttive fino al 2019, velocizzazione degli investimenti e ampliamenti dei fondi destinati all'adeguamento sismico delle scuole ed estensione del finanziamento della cassa integrazione. Infine, per far fronte agli impegni presi dal governo con il via libera alla nostra mozione approvata nella scorsa legislatura, potenziamento delle linee di acqua, telefonia, elettricità, ferro, gomma e rete ospedaliera. La commissaria ha dimostrato disponibilità a occuparsi di questi punti così come esposti dalla delegazione di Fratelli d'Italia, compatibilmente con poteri commissariali. In ogni caso, Fdi continuerà a sostenere l'iter parlamentare della proposta organica formulata dal presidente Giorgia Meloni oggi. Durante il colloquio di due ore, ci siamo impegnati a farle avere i dettagli delle nostre proposte".