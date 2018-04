Piazza Affari chiude in ribasso, Ftse Mib -0,69%

Milano, 11 apr. - Piazza Affari ha concluso in ribasso, in sintonia con le principali Borse europee e con l'intonazione cedente di Wall Street, sui timori di un'escalation della crisi in Siria. L'indice Ftse Mib ha perso lo 0,69% a 23.012,86 punti, l'All Share è arretrato dello 0,73% a 25.240,0 punti. Calmo lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali, che si è attestato in area 128 punti base.

Tra le blue chip, cali consistenti per Exor (-3,19%), Telecom (-2,89%), Mediaset (-2,73%), Leonardo (-1,95%), Prysmian (-1,9%). Pesanti anche UniCredit (-1,82%), nonchè Luxottica (-1,73%).

Buoni rialzi, invece, per Moncler (+2,18%), Saipem (+2,08%), Tenaris (+1,73%), Ferragamo (+1,62%), Unipol (+1,35%).

Sul listino completo ha tenuto banco lo volata della Roma, che ha festeggiato con un balzo del +23,71% a 0,6 euro l'impresa della vittoria di ieri sul Barcellona che porta la squadra giallorossa in semifinale di Champions League.

In forte ribasso, invece, il titolo Erg, che ha chiuso segnando -6,33% a a 18,79 euro all'indomani della notizia che UniCredit ha ceduto il 4% della società con un accelerated bookbuilding a 18,6 euro per azione.