Sud, Invitalia: parte nuovo strumento con 150 mln alle Pmi

Roma, 11 apr. - "Italia Venture II servirà a sostenere e a rafforzare la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese meridionali. È un obiettivo molto importante che allarga il portafoglio di offerta del gruppo Invitalia anche a questo aspetto". Il nuovo strumento "consentirà alle imprese meridionali di crescere dimensionalmente. Non succede spesso considerando le difficoltà che le imprese, soprattutto nel Sud, hanno nell`accesso alla finanza ordinaria". Lo ha detto Domenico Arcuri, amministratore delegato d`Invitalia, intervistato dal Tg1, annunciando Italia Venture II - Fondo Imprese Sud, il nuovo strumento di private equity istituito dalla Legge di Stabilità 2018 e gestito da Invitalia Ventures, la SGR controllata da Invitalia.

"Il Sud - ha aggiunto l`ad d`Invitalia - da tre anni cresce come e più del resto del Paese. Per continuare a sostenere questa crescita serve anzitutto che le tante eccellenze che ci sono nel Mezzogiorno - spesso ignorate, qualche volta sconosciute - possano rafforzare la loro dimensione e la loro competitività. Per fare questo è necessario accedere al mercato dei capitali. Non è sempre facile - conclude Arcuri - servono investitori pazienti e promettenti come Invitalia ha dimostrato nel tempo di saper essere".