Quartapelle (Pd): sulla Siria preoccupante posizione di Salvini

Roma, 11 apr. - "Di quali interessi economici parla Salvini quando chiede a Gentiloni di evitare qualsiasi ulteriore intervento in Siria? Sta forse parlando dei legami con la Russia che spingono lui e la Lega a rilanciare vergognosamente la propaganda russa sul recente attacco chimico di Douma?". Lo dichiara la deputata Pd, Lia Quartapelle.

"L'uso di armi chimiche - prosegue - è un crimine contro l'umanità e i responsabili devono essere puniti. Il regime di Assad non è nuovo all'uso di queste tattiche spregiudicate. L'Italia ha sempre condannato l'utilizzo di questi strumenti contro la popolazione civili in violazione del diritto internazionale".

"Preoccupano molto le posizioni di Salvini che - sottolinea ancora la parlamentare Pd - ha ritrovato la voce davanti alle immagini di bambini che faticano a respirare solo per dire, come dice la Russia, che si tratta di un falso. Sarebbe davvero uno scempio se il nostro paese, che è sempre stato alleato con i paesi occidentali per punire i crimini contro l'umanità, nell'eventualità di un governo Salvini, si ritrovasse al fianco di dittatori sanguinari come Putin e Assad".