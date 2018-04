Tim, giurista: Stato torni propulsore del mercato

Roma, 11 apr. - "Le privatizzazioni non sono state la panacea per l`economia italiana e il ritorno a una presenza più strutturata dello Stato nell`economia non significa volgere lo sguardo al passato ma guardare responsabilmente al futuro". È questo il parere del professor Vincenzo Sanasi d`Arpe, docente di Diritto dell`economia, esperto di gestione delle crisi e del risanamento d`impresa. Intervenendo nel dibattito intorno all`ingresso della Cassa Depositi e Prestiti nell`azionariato di Tim, Sanasi d`Arpe replica alle accuse di ingerenze dello Stato nella vicenda di un`impresa privata, ricordando che "prima della privatizzazione Telecom era una delle poche grandi aziende di telecomunicazioni d`Europa, mentre dopo il passaggio ai privati è stata assolutamente ridimensionata".

"Credo sia giusto riconoscere oggi - aggiunge Sanasi d`Arpe - che le privatizzazioni sono state un affare per i privati, ma spesso hanno rappresentato una riduzione di ricchezza pubblica e di posti di lavoro, e dunque mi auguro che lo Stato intenda intervenire a sostegno del mercato.". Il professor Sanasi d`Arpe sostiene le posizioni economiche keynesiane sul ruolo dello Stato: "Occorre tornare a una presenza diversamente configurata e più strutturata dello Stato nell`economia, per innescare circuiti virtuosi".