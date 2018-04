Wind Tre, Antitrust: sanzione da 4,250 mln per pratiche scorrette

Roma, 11 apr. - L`autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha sanzionato per una pratica commerciale scorretta Wind Tre, per un ammontare complessivo di 4.250.000 euro. Secondo l`Autorità, "Wind Tre ha omesso e indicato in maniera ingannevole le informazioni riguardanti i servizi di navigazione in mobilità commercializzati con il marchio "3" e i servizi di connettività ad internet con tecnologia in fibra ottica".

Riguardo ai servizi in mobilità, "sono risultate omissive le informazioni sui costi del traffico extrasoglia una volta esauriti i giga inclusi nell`offerta. Per i servizi di connettività ad Internet da rete fissa in fibra ottica, l`Autorità ha accertato che le campagne pubblicitarie di Wind Tre non hanno fornito informazioni sulle caratteristiche dell`offerta in fibra, sui limiti geografici di copertura delle varie soluzioni di rete, sulle differenze di servizi disponibili e di performance (ad esempio tempi di attesa per la fruizione dei servizi medesimi), nonché sulle effettive condizioni economiche di fruizione dei suddetti servizi".