Internazionali Bnl d`Italia 2018: ancora grande tennis a Roma

Roma, 11 apr. - A Roma, nella settimana tra il 13 e il 20 maggio, i più grandi campioni del Tennis mondiale si sfideranno al Foro Italico per la 75^ edizione degli Internazionali BNL d`Italia. Alla presentazione del Torneo è intervenuto il Presidente di BNL Gruppo BNP Paribas Luigi Abete, a testimonianza dell`impegno della Banca per questo importante evento sportivo di cui è title sponsor dal 2007 [ ]

«BNL è l`azienda che ha investito di più su Roma, città alla quale siamo legati anche per una questione di origine, è qui che la Banca è nata e ha la sua sede da più di cento anni - ha dichiarato il Presidente di BNL Luigi Abete a margine della conferenza stampa - apparteniamo ad un Gruppo internazionale e "glocal" che crede nel Tennis e nello sport come partecipazione. Per essere cittadini del mondo, dell'Europa e di Roma.»