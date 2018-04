Rotta: pronti a scelta responsabile se M5s converge su idee Pd

Roma, 11 apr. - L'unico modo possibile per avere un'intesa Pd-M5s è la "convergenza" dei 5 stelle sulla "piattaforma" che i democratici presenteranno al Quirinale. Lo ha detto Alessia Rotta, parlando a Radio Cusano Campus. "Noi siamo molto rispettosi del voto. Negli scorsi anni è stato detto che c'erano governi non eletti da nessuno, stavolta i vincitori ci sono e la responsabilità di governare spetta a loro".

"Il M5s - ha aggiunto - è molto lontano dai nostri valori. Il Pd non rinuncia alla propria identità e alla propria azione. E comunque non abbiamo mai ricevuto una proposta di collaborazione concreta dal M5s. Di Maio finora ha detto: o Francia o Spagna purchè se magna. Non c'è una proposta politica da parte loro, c'è solo la volontà di andare al governo".

Ha continuato la Rotta: "Il tema nostro non è pregiudiziale. Lasciamo pure perdere i 5 anni precedenti e le offese personali. Io voglio sapere se l'offerta politica del M5s è reale oppure se c'è solo una volontà di governare per governare. In questo secondo giro di consultazioni noi presenteremo una piattaforma di temi che ci stanno a cuore, se su questo si trova una convergenza e il M5s dice che sceglie noi e non la destra, noi siamo pronti ad una scelta di responsabilità. Però poi non si dica che siamo attaccati alle poltrone".

Successivamente, in una nota, la parlamentare democratica ha chiarito: "Il Pd non apre a nessuna possibilità di governo e tanto meno di trattativa con il M5s. Condivido totalmente la linea espressa dalla direzione. Quanto detto a Radio Cusano Campus è la sintesi di un ragionamento più ampio in cui precisavo che non si può pensare di utilizzare strumentalmente il Pd per ottenere un vantaggio da parte del M5s con la Lega nel corso della trattativa per formare il governo. Ribadisco che l'identità e i valori del Pd sono irrinunciabili e non negoziabili e che il nostro programma è alternativo a quello del M5s. I punti programmatici a cui facevo riferimento sono quelli con cui il Partito democratico si presenterà di fronte al Presidente Mattarella e che non rappresentano in alcun modo una merce di scambio per ottenere qualche incarico".