Amnesty International: Usa, esecuzioni in calo nel 2016

Roma, 11 apr. - Gli Stati Uniti d`America hanno eseguito nel 2016 20 condanne a morte (8 in meno del 2015). Questo, come si legge nel rapporto annuale sulla pena di morte di Amnesty International, è stato il numero più basso di esecuzioni registrato in un solo anno, dal 1991. Il tasso di esecuzioni nel 2016 è la metà di quello del 2007 e un terzo di quello del 1997.

Cinque stati americani hanno messo a morte nel 2016, rispetto ai sei dell`anno precedente.

Il numero di esecuzioni in Georgia è quasi raddoppiato (da 5 a 9), mentre in Texas il dato è quasi dimezzato (da 13 a 7). Questi due stati messi insieme sono responsabili dell`80% delle esecuzioni nel corso del 2016. Alla fine dell`anno, 2.832 persone erano rinchiuse nel bracci della morte degli Stati Uniti d`America.

Anche il numero di sentenze capitali negli Stati Uniti d`America è diminuito da 52 nel 2015 a 32 nel 2016 (una diminuzione pari al 38%). Questo è il numero più basso mai registrato dal 1973.