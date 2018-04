Cina, Amnesty: ogni anno migliaia di casi di pena di morte -2

Roma, 11 apr. - Il registro, inoltre, non contiene i nomi dei cittadini stranieri condannati a morte per reati di droga, sebbene i mezzi d`informazione locali abbiano dato notizia di almeno 11 esecuzioni. Sono assenti anche numerosi casi relativi a "reati di terrorismo".

Negli ultimi anni il rischio di essere messi a morte per reati non commessi ha suscitato allarme nell`opinione pubblica cinese. Nel dicembre 2016 la Corte suprema del popolo ha riconosciuto l`errore giudiziario in uno dei casi più noti, l`esecuzione di Nie Shubin, messo a morte 21 anni prima all`età di 20 anni. Sempre lo scorso anno i tribunali cinesi hanno riconosciuto l`innocenza di quattro condannati a morte annullandone la sentenza.