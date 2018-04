Cina, Amnesty: ogni anno migliaia di casi di pena di morte

Roma, 11 apr. - In Cina centinaia di casi documentati di pena di morte non sono presenti nel registro giudiziario online, da subito pubblicizzato come un "passo avanti decisivo verso l`apertura" e regolarmente citato come prova che il sistema giudiziario cinese non ha nulla da nascondere: è quanto si legge nel rapporto sulla pena di morte diffuso da Amnesty International.

Il registro in realtà contiene solo una piccola parte delle migliaia di condanne a morte che riteniamo siano emesse ogni anno in Cina. Sulla base di fonti pubbliche cinesi tra il 2014 e il 2016 sono state eseguite almeno 931 condanne a morte, solo 85 delle quali sono riportate nel registro.(Segue)