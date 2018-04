Pena morte, rapporto Amnesty: condanne ed esecuzioni in calo -4

Roma, 11 apr. - Passi avanti significativi verso la riduzione dell`uso della pena capitale, ad esempio aumentando la quantità di droga che fa scattare l`obbligo della condanna a morte, sono stati fatti anche in paesi che ne sono fieri sostenitori. In Iran le esecuzioni registrate sono diminuite dell`11 per cento rispetto al 2016 e la percentuale delle esecuzioni per reati connessi alla droga è scesa del 40 per cento.

In Malesia è stata introdotta la discrezionalità della pena nei processi per traffico di droga. "Il fatto che alcuni stati continuino a ricorrere alla pena di morte per i reati connessi alla droga resta preoccupante. Ma la decisione presa da Iran e Malesia di emendare le leggi sui narcotici mostra che persino nella minoranza di stati che ancora eseguono condanne a morte si sono aperte delle crepe", ha commentato Shetty.

L`Indonesia, che aveva messo a morte quattro prigionieri per reati connessi alla droga nel 2016 in un maldestro tentativo di stroncare la criminalità legata agli stupefacenti, non ha eseguito alcuna condanna a morte nel 2017 e ha fatto registrare una lieve diminuzione del numero delle nuove condanne.(Segue)