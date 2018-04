Pena morte, rapporto Amnesty: condanne ed esecuzioni in calo -2

Roma, 11 apr. - "Mentre i governi di questa regione continuano a fare passi avanti verso il ripudio, o quanto meno la riduzione dell`uso della pena di morte già nel corso del 2018, l`isolamento degli stati che ancora la mantengono in vigore non potrebbe risultare più profondo", ha aggiunto Shetty.

"Ora che 20 stati dell`Africa subsahariana hanno abolito la pena di morte per tutti i reati, è davvero il momento che il resto del mondo segua la loro direzione e consegni questa abominevole punizione ai libri di storia", ha proseguito Shetty.

Nel 2016 Amnesty International aveva registrato esecuzioni in cinque stati della regione, mentre nel 2017 solo in due, Sud Sudan e Somalia. La ripresa delle esecuzioni in Botswana e Sudan, nel 2018, non deve oscurare i positivi passi avanti intrapresi da altri stati. Il Gambia ha firmato un trattato internazionale che l`impegna a non eseguire condanne a morte in vista dell`abolizione della pena capitale e nel febbraio 2018 il presidente ha istituito una moratoria ufficiale sulle esecuzioni.(Segue)