Pena morte, rapporto Amnesty: condanne ed esecuzioni in calo

Roma, 11 apr. - In occasione della pubblicazione del suo rapporto sulla pena di morte nel mondo, Amnesty International ha sottolineato che nel 2017 a far fare grandi passi avanti alla lotta globale per abolire la pena capitale è stata l`Africa subsahariana, dove si è registrato un significativo decremento delle condanne a morte.

Sempre in questa regione la Guinea è diventata il 20° stato abolizionista per tutti i reati, il Kenya ha cancellato l`obbligo di imporre la pena di morte per omicidio e Burkina Faso e Ciad si stanno avviando a introdurre nuove leggi o a modificare quelle in vigore per abrogare la pena capitale.

"I progressi dell`Africa subsahariana rafforzano la posizione della regione come faro di speranza e fanno auspicare che l`abolizione di questa estrema sanzione, crudele, inumana e degradante sia in vista", ha dichiarato Salil Shetty, segretario generale di Amnesty International.(Segue)