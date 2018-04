Siria, Cremlino: non partecipiamo a "Twitter-diplomazia" di Trump

Roma, 11 apr. - Il Cremlino ha fatto sapere oggi di non voler "partecipare alla twitto-diplomazia" e di essere invece a favore di "approcci seri" nelle relazioni internazionali. Una presa di posizione che segue le serie di tweet del presidente americano Donald Trump sulla Russia, chiamata in particolare a "essere pronta" ai missili Usa che pioveranno sulla Siria in risposta dell'attacco chimico su un enclave ribelle vicino a Damasco attribuito al regime del presidente Bashar al Assad.

"Noi non partecipiamo alla twitto-diplomazia, siamo a favore di approcci seri", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato da media russi che gli hanno chiesto di commentare gli ultimi cinguettii del presidente degli Stati Uniti.