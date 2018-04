Enac: a Danish Air Transport collegamenti Lampedusa e Pantelleria

Roma, 11 apr. - L'Enac rende noto che la gara per l`esercizio in regime di oneri di servizio pubblico per i collegamenti aerei di linea Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, è stata aggiudicata alla compagnia aerea Danish Air Transport. Il periodo di assegnazione è dal primo luglio 2018 al 30 giugno 2021.

"L`Enac - si legge in una nota - vigilerà affinché i servizi aerei vengano attivati senza soluzione di continuità con l`attuale regime impositivo, in modo da continuare a garantire il diritto alla mobilità per le comunità di Lampedusa e Pantelleria. A tal fine l`Ente ha richiesto al vettore aggiudicatario di adoperarsi per assicurare, nel più breve tempo possibile, la disponibilità dei biglietti per i collegamenti onerati nei sistemi di distribuzione e di vendita, anche in considerazione dell`approssimarsi della stagione estiva".