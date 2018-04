Meloni: primo atto FdI in regione Lazio è sfiducia a Zingaretti

Roma, 11 apr. - "Detto fatto: il primo atto di Fratelli d'Italia nella Regione Lazio è stato quello di protocollare e depositare la mozione di sfiducia al Presidente Nicola Zingaretti". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Non si capisce infatti - prosegue - come un Zingaretti bis, che non ha nemmeno i numeri per governare, possa essere in grado di fare fronte alle emergenze della nostra regione. Ci auguriamo di trovare la piena disponibilità da parte di tutte quelle forze che hanno a cuore il bene del Lazio, perché la nostra regione ha bisogno di risposte immediate che questa nuova consiliatura non è evidentemente in grado di dare".