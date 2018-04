Tir, Conftrasporto: no aumento pedaggio A22 e stop circolazione

Roma, 11 apr. - "Le dichiarazioni di Kompatscher, oltre ad apparire in contrasto con il quadro giuridico della materia, mi sembrano anche inopportune - dichiara Uggè - soprattutto perché la Provincia di Bolzano è tra i soci dell'Autostrada del Brennero per cui l'eventuale aumento del pedaggio andrebbe certamente a beneficio della Provincia stessa. Che non sia un modo per fare cassa?". Lo afferma il vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, commentando le richieste al Governo del presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, su un aumento del pedaggio sulla A22 e divieto di circolazione ai Tir sulla statale del Brennero.

"Inoltre - prosegue il vicepresidente di Conftrasporto - vorrei capire se la richiesta del governatore non sia in contrasto con le intese già raggiunte con il Governo e avallate dall'Unione europea per il rinnovo in house della concessione, e se sia coerente con la stessa direttiva 'eurovignette' che pone limiti ben precisi agli incrementi degli oneri per l'infrastruttura nelle zone montane".

"Sbagliata - conclude - è anche la scelta di vietare la circolazione dei Tir sulla statale del Brennero, visto che in questo modo verrebbe penalizzato non solo l'autotrasporto, ma l'intero comparto della produzione, a cominciare dalle imprese che hanno sede in quelle aree".