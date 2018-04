Somalia: Save the Children, aggressioni sessuali in 10% famiglie -4

Roma, 11 apr. - "Uno dei maggiori equivoci rispetto alla legge anti-stupro è l`idea che questa sia contraria agli insegnamenti religiosi. La causa principale della violenza sessuale contro le donne è da individuare in una iniqua relazione di potere tra uomini e donne, esasperata dai cambiamenti culturali che conseguono conflitto e migrazione. I problemi di donne e bambine in Somaliland non dipendono dalla religione, ma dalla cultura, che cambia quando le società diventano precarie a seguito di mutamenti radicali" ha affermato Nafisa Yusuf, Direttrice esecutiva di Nagaad.

Save the Children chiede pertanto a tutte le autorità di dare priorità alla protezione di bambine e donne da stupri e crimini sessuali, non solo in Somaliland, ma anche nelle regioni meridionali del Paese. L`Organizzazione, inoltre, si batte affinché i governi di Somaliland e Somalia fissino l`età minima per il matrimonio a 18 anni.