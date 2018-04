Somalia: Save the Children, aggressioni sessuali in 10% famiglie -3

Roma, 11 apr. - Intanto la cosiddetta legge "anti-stupro", la prima per il contrasto della violenza di genere in Somaliland, promossa da Save the Children e dal suo partner Nagaad, ha ricevuto il varo della Camera alta del Parlamento lo scorso sabato e attende l`approvazione del Presidente.

"Con la peggiore siccità a memoria d`uomo e il conflitto in corso che intaccano l`economia e il tessuto sociale, questa legge non è mai stata così importante. Maggiori sono i fondi messi a disposizione per il supporto medico e psicologico delle vittime, più alte sono le possibilità che denuncino tali crimini e cerchino di ottenere giustizia" ha aggiunto Bishop.(Segue)