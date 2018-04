Cerno (Pd): confronto non significa offese nè liste proscrizione

Roma, 11 apr. - "Il confronto politico può essere aspro. Gli strumenti che si scelgono sono vari e la satira può farne doverosamente parte. Si può discutere sull'opportunità della scelta delle immagini e degli accostamenti. Le bare non sono certo un buon viatico, ma ciò non autorizza l'istituzione di tribunali speciali o di liste di proscrizione". Lo afferma il parlamentare Pd Tommaso Cerno, che aggiunge: "La satira è satira, ci si confronti e si dia tutti un contributo ad allargare il consenso, cercando di capire come è cambiato e come cambia il nostro Paese. Altrimenti rischiamo di essere sempre meno e sempre più soli".