Ambiente, torna a Roma il Villaggio per la Terra dal 21-25 aprile

Roma, 11 apr. - La Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite, giunta quest'anno alla 48esima edizione, rappresenta il momento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta più impattante al mondo, che mobilita ogni anno oltre un miliardo di persone nei 193 Paesi dell`Onu. In Italia si celebra il Villaggio per la Terra, evento organizzato da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari, che si svolgerà a Roma dal 21 al 25 aprile presso Villa Borghese e la Terrazza del Pincio. Cinque giornate di iniziative dedicate alla tutela del Pianeta con un focus particolare sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e 17 piazze multimediali dedicate ai singoli obiettivi con talk, laboratori, mostre ed eventi.

Nelle edizioni passate il Villaggio per la Terra è stato protagonista di momenti di straordinaria importanza tra i quali la visita di Papa Francesco e il collegamento con il Palazzo di Vetro di New York per la ratifica dello storico accordo sul Clima voluto dal Segretario Generale dell'ONU Ban Ki Moon proprio nel giorno della Terra.