Gb, domani in libreria biografia di Meghan Markle, la nuova Lady D

Roma, 11 apr. - L'americana Meghan Markle, promessa sposa del Principe Harry, è una giovane donna ambiziosa che sogna di diventare una seconda Lady Di: lo rivela una biografia che sarà in libreria domani nel Regno Unito. La firma è di Andrew Morton, autore del bestseller "Diana, la sua vera storia", scritto grazie alle confidenze della stessa Lady Di.

Nel libro Morton racconta il fascino di Meghan per Diana, descrivendo una giovane donna in lacrime davanti alle immagini del suo funerale e che si divorava vecchie cassette video del matrimonio con il Principe Carlo.

Meghan s'interessava a Diana "non solo per il suo stile ma anche per il suo impegno umanitario", hanno confidato all'autore amici della famiglia. "E' stata sempre affascinata dalla famiglia reale. Vuole essere una seconda principessa Diana", ha detto a Morton l'amica Ninaki Priddy.

Per l'autore, il paragone con Diana è inevitabile, per l'impegno umanitario e il côté glamour delle due donne. Con una differenza fra la timida Diana, che ha sposato il Principe Carlo a 20 anni e l'attrice di 36: "Meghan ha un equilibrio e una fiducia in se stessa che Diana, quando è entrata nella famiglia reale, non aveva. E' una donna che conosce le telecamere, che non le teme".