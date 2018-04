Siria, in Senato tutti i gruppi chiedono che governo riferisca

Roma, 11 apr. - Il primo è stato il capogruppo del Pd Andrea Marcucci, di seguito i Cinque stelle con Danilo Toninelli e Lucio Malan per Forza Italia, tutti i gruppi parlamentari del Senato hanno chiesto che il governo riferisca sulla situazione in Siria.

"Ciò che sta accadendo in Siria è inaccettabile e ci obbliga tutti all'azione politica affinchè venga immediatamente fermato l'uso di armi chimiche, vanno condannati con forza gli autori e i mandanti", ha detto Marcucci sottolineando come certe immagini "ci ricordano le stragi di civili che colpirono l'Italia per mano dei nazifascisti alla fine della seconda guerra mondiale. Chiediamo con forza e immediatezza la presenza del governo in aula per riferire sulle azioni che stiamo perseguendo nelle sedi internazionali".

Per Lucio Malan, Fi, "va fatta chiarezza sull'attacco chimico e occorre prendere atto dell'escalation, il pericolo di un conflitto armato esteso a potenze al di fuori del territorio siriano con conseguenze sugli equilibri e la stabilità dell'intero Mediterraneo. L'Italia deve avere un ruolo, far sentire la propria voce e lavorare per evitare mosse affrettate e passi che possono portare a un peggioramento della situazione - ha detto l'esponente azzurro associandosi a Marcucci e Toninelli "nel chiedere che il governo riferisca in Aula".

Stessa richiesta è venuta dalla Lega, da Fratelli d'Italia e dal gruppo Misto con Loredana De Petris: "chiediamo che il governo o il presidente del Consiglio venga in Aula a riferire per una discussione più approfontida e per avere informazioi su come il governo intende muoversi, occorre fermare un'escalation dall'esito potenzialmente devastante", ha detto.