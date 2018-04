Salvini: pericolosissimo minacciare uso missili, problema Trump

Milano, 11 apr. - "Non è normale che Donald Trump, per la cui elezione sono stato peraltro contento, twitti come se nulla fosse, arrivano i missili". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in diretta Facebook.

"Cari russi, cari siriani, cari cittadini, arrivano i missili. Come se si parlasse di pollo arrosto e patatine. I missili - ha aggiunto Salvini - raramente sono intelligenti. Ora partono, forse, spero di no, fermatevi. Non siamo complici di altro sangue. Stop. Si ragiona col dialogo, non con le sanzioni, non con le distruzioni".

Sul presunto uso di armi chimiche, Salvini ha affermato: "Non sentite puzza di guerra nascosta sotto le fake news? Chi parla di missili e bombe per risolvere i problemi ha un problema lui. A meno che vengano usati per cacciare i terroristi islamici. Non sono tifoso né di tizio né di caio - ha aggiunto - ma prendo atto da padre che minacciare di uso di missili nel 2018 è pericolosissimo".